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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умер заразившийся коронавирусом пенсионер, которого медики бросили у подъезда

Евгений Печурин умер в 15-й городской больнице, ему было 75 лет

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Умер заразившийся коронавирусной инфекцией 75-летний Евгений Печурин, которого, по словам его дочери, медики бросили у подъезда в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил юрист организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, который оказывает правовую помощь семье покойного.

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"Как мне сказала его дочь Елена Пичурина, Евгений Николаевич скончался в 15-й городской больнице Москвы. Причина смерти пока не известна", - сказал Прянишников. По его словам, еще днем пенсионер находился в реанимации и дышал сам без подключения к аппарату ИВЛ.

По версии Елены Пичуриной, в начале апреля ее отца, перенесшего два сердечных приступа, врачи привезли домой из клиники, не перепрофилированной для лечения заразившихся коронавирусом, так как у него была обнаружена инфекция, и оставили в подъезде. Затем его госпитализировали в 15-ю инфекционную больницу, а весь подъезд его дома находится под наблюдением врачей.

В свою очередь департамент здравоохранения Москвы на своем официальном сайте сообщает, что врачи не оставляли в подъезде своего дома госпитализированного пожилого пациента, у которого были ранее обнаружены признаки ОРВИ. Они доставили его домой специализированным транспортом с соблюдением всех необходимых санитарных норм. После повторного вызова врачей на дом, его госпитализировали в ГКБ им. О. М. Филатова, где он получает необходимую медицинскую помощь.

При этом дочь пенсионера Елена Печурина не была удовлетворена реакцией медиков на инцидент с ее отцом и пожаловалась в СК. В заявлении, с текстом которого ознакомился ТАСС, содержится просьба проверить действия медиков, доставлявших Печурина домой.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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