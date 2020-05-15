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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье прорабатывают меры для открытия санаториев с 1 июня

По словам главы региона Владимира Владимирова, речь идет о двух возможных форматах работы персонала домов отдыха - это карантин внутри учреждения или вахтовый метод

СТАВРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прорабатывают меры, при соблюдении которых санатории Кавказских минеральных вод в регионе смогут принимать туристов с 1 июня 2020 года. Об этом сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

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"Если говорить о Кавказских минеральных водах, мы вместе с Ростуризмом пытаемся сегодня разработать мероприятия, которые бы нам позволили, начиная с 1 июня, планировать открытие наших санаториев. Сегодня при входном тестировании, при промежуточном тестировании, выходном тестировании (тестировании при заезде, нахождении в санатории и выезде из него на коронавирус - прим. ТАСС), мы готовы обеспечить безопасность внутри", - сказал он.

По словам Владимирова, в регионе обсуждается формат работы персонала санаториев в режиме, подобного карантину внутри учреждения, либо периодической смены коллектива вахтовым методом.

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае действует до 18 мая 2020 года. Постепенно власти реализуют мероприятия по смягчению ограничительных мероприятий, в крае начали работать промышленные предприятия, парикмахерские, стоматологические кабинеты и так далее. В санаториях, гостиницах, пансионатах прием туристов в регионе приостановлен до 1 июня.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 1 248 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 408 пациентов, 23 человека умерли.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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