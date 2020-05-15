Из столицы Чили вывозят пациентов с коронавирусом из-за переполнения больниц

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая. /ТАСС/. Власти Чили были вынуждены организовать перевод пациентов с коронавирусом из столицы в больницы других городов из-за большого количества заражений. Об этом сообщил в четверг замминистра здравоохранения Артуро Суньига.

"Мы будет осуществлять необходимые перемещения пациентов в другие регионы страны, когда происходит волна заражений, подобная той, что мы наблюдаем сейчас в Сантьяго, Антофагасте и Икике", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал канал "Телетресе".

По его словам, из-за пандемии в настоящее время из больниц одного в медицинские учреждения другого региона перемещают до 70 пациентов ежедневно. "Неважно, из какого региона заболевший, для нас главное обеспечить его необходимой медицинской помощью", - добавил он. По данным Минздрава, в настоящее время коечный фонд на общенациональном уровне занят на 78%, в столице этот показатель достигает 94%.

Согласно последнему докладу ведомства, за сутки было выявлено 2 659 новых случаев заражения коронавирусом, у 358 человек не было симптомов болезни. Общее число инфицированных превысило 37 тыс., 15 655 человек уже выздоровели. За последнии сутки умерли 22 человека с коронавирусом, общее число жертв пандемии в Чили достигло 368.

Ранее исследователи из Университета Чили опубликовали доклад, согласно которому сохраняющаяся тенденция прироста новых случаев заражения коронавирусом может привести к коллапсу системы здравоохранения страны в ближайшие две недели. Из-за роста новых случаев в столице республики в среду был введен пополный карантин.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. С 18 марта республика закрыла границу для въезда иностранцев. Президент также объявил о введении в Чили режима ЧП. По всей стране действует запрет на занятия в школах и проведение массовых мероприятий.