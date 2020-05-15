В Молдавии 15 мая завершается действие режима чрезвычайного положения

КИШИНЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Действие режима чрезвычайного положения (ЧП) в Молдавии, введенного парламентом страны 17 марта в связи с пандемией коронавируса, завершается в пятницу. Как предупредил премьер-министр республики Ион Кику, это не означает автоматическую отмену введенных ранее ограничений.

Все решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также Национальной комиссии по общественному здоровью остаются в силе. Хотя прирост заболевших стабилизировался, в некоторых госучреждениях периодически происходят вспышки заболевания, объяснил Кику. Он призвал ответственные органы и граждан сохранять бдительность.

По его словам, после 15 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям будет расформирована, работу продолжит только комиссия по общественному здоровью, которую также возглавляет премьер. Этот орган продолжит управлять кризисной ситуацией: принимать решения о снятии или введении дополнительных ограничений.

Ситуация в стране

После консультаций с эпидемиологами власти Молдавии начали смягчать меры: возобновили работу госпредприятия; открылись все магазины, кроме торговых центров, а также открытых рынков Кишинева и второго по величине города Бельцы. При этом жители Молдавии с марта не посещают парикмахерские, косметологические кабинеты и рестораны. Не работают также стоматологические кабинеты.

На данном этапе гражданам разрешены прогулки в парках, но с соблюдением безопасной дистанции, под запретом спортивные и детские площадки. Молдавские школьники вернутся за парты уже в сентябре. Правительство попросило парламент даже отменить выпускные экзамены в этом году. Дипломы ученикам планируется выдать на основании средних годовых оценок.

Границы страны пока остаются закрытыми для граждан других стран. Кишиневский международный аэропорт обслуживает только чартерные рейсы, которыми из Молдавии продолжают выезжать иностранцы и возвращаются на родину граждане республики.

По данным правительства на 14 мая, в стране подтверждены 5 553 случая заражения коронавирусом, 2 228 человек выздоровели, зарегистрированы 194 летальных исхода. В этот период в республике регистрируют около 150 новых случаев в день, что оказалось лучше самых оптимистичных прогнозов правительства.