Фонд Кадырова передал в Дагестан медоборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 15 мая. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмат-Хаджи Кадырова передал больницам Дагестана лекарства для пациентов с коронавирусом, а также медицинское оборудование и средства защиты на сумму более 2 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В четверг благотворительной организацией передана партия дорогостоящих препаратов. Это передовые лекарства для зараженных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии. На днях фонд направил 10 концентраторов кислорода и пульсиаксиометры на сумму около 2 млн рублей для всех 10 отделений ЦГБ (Центральная городская больница Хасавюрта). Ранее РОФ закупил для учреждений Дагестана, борющихся с COVID-19, медикаменты, противочумные костюмы, реанимационные маски", - написал он.

Глава Чечни также добавил, что для малоимущих семей, которые находятся на домашнем амбулаторном лечении, приобретены лекарства на сумму около 200 тыс. рублей.

По данным регионального оперативного штаба, в Республике Дагестан зафиксированы 3 095 подтвержденных случаев заражения (98 человек за сутки), 1 318 человек выздоровели, 26 умерли. Всего в республике обследованы 30 588 человек, из них 3 989 в настоящее время находятся на изоляции.

Дагестан находится на пятом месте в России по числу зараженных коронавирусом. Глава региона Владимир Васильев в четверг в эфире телеканала "Россия 24" указал на нехватку медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом в республике.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее выражал обеспокоенность ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане и оказанием медпомощи населению.