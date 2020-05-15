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Пандемия коронавируса нового типа

В Румынии начинается постепенное смягчение карантинных мер

Министр внутренних дел страны Марчел Вела сообщил, что вместо режима ЧП с 15 мая начинает действовать режим тревоги

БУХАРЕСТ, 15 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Румынии, введенный властями страны в целях борьбы с распространением коронавируса нового вида, прекращает свое действие в республике с пятницы. Как сообщил в четверг министр внутренних дел Румынии Марчел Вела на пресс-конференции по итогам заседания Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, вместо режима ЧП с 15 мая начинает действовать режим тревоги, предполагающий постепенное смягчение карантинных мер.

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"Начиная с 15 мая 2020 года объявляется режим тревоги на национальном уровне сроком на 30 дней", - сказал Вела, выступление которого транслировалось основными телеканалами страны в прямом эфире. Режим тревоги представляет собой смягченный вариант действовавшего в Румынии с 16 марта по 14 мая режима ЧП.

Принимавшие участие в пресс-конференции министр здравоохранения Нелу Тэтару и глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат перечислили конкретные ограничительные меры, предусмотренные режимом тревоги. Так, с 15 мая для граждан будет обязательным ношение медицинских масок в закрытых помещениях: в магазинах, в транспорте и в офисах. В учреждениях должна быть обеспечена площадь не менее 4 кв. м для каждого посетителя, внутрь не будут допускаться посетители с температурой выше 37,3 градуса, должна регулярно проводиться дезинфекция. Румыны смогут свободно перемещаться внутри населенных пунктов группами не более трех человек. В то же время для выезда в другой населенный пункт потребуются уважительные причины.

Могут быть открыты торговые центры площадью не больше 15 тыс. кв. м и гостиницы, но остаются закрытыми рестораны, мотели, пансионаты, включая террасы. Открываются парки, за исключением детских площадок; церковные службы разрешено проводить только под открытым небом; до конца учебного года остаются закрытыми детские сады, школы и вузы. Возобновляется амбулаторное медицинское обслуживание для несрочных случаев с предварительной записью, а также работа стоматологических кабинетов, парикмахерских и косметических салонов.

Все приезжающие из-за рубежа лица в обязательном порядке будут проходить 14-дневный карантин дома с семьей или в специально предназначенных местах. По-прежнему не будет авиарейсов в Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Нидерланды, США, Турцию, Францию и Швейцарию, а также из этих стран.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Румынии достигло 16 247, из которых 9 053 вылечились, 1 053 умерли. По меньшей мере 14 066 жителей страны находятся на карантине, 18 118 - в домашней изоляции. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля. 16 марта в стране сроком на 30 дней было введено чрезвычайное положение, которое было продлено 14 апреля еще на 30 дней.

Теги
РумынияПандемия коронавируса нового типа
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