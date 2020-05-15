Возвращающиеся из США в Россию школьники рады скорой встрече с близкими

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Российские школьники, которые находились в США по линии учебных программ и вошли в число пассажиров очередного вывозного рейса "Аэрофлота", скучают по родителям и рады скорому возвращению домой. Об этом двое старшеклассников рассказали в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС в аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Москву.

Они около года учились в американских школах. 17-летняя Алина - в штате Техас, а 15-летний Глеб - в Южной Дакоте. В этих штатах из-за распространения нового коронавируса в США в последние месяца действовали различные санитарные ограничения.

Алина отметила, что не боялась заразиться коронавирусом. "Было страшнее, что просто все закроют и я не смогу полететь домой, - призналась она. - Я не знала, когда будет рейс, когда я вернусь". Школьница констатировала, что скучала по родителям и "рада поехать домой", хотя в России ей и придется в течение двух недель находиться в карантине.

Во время обучения Алина жила в общежитии. Почти всем в нем сделали тесты на коронавирус, рассказала школьница.

Глеб отметил, что "скучает по всем" в России - и родным, и друзьям. Он сообщил, что жил в американской семье и последние два месяца провел в условиях, приближенных к карантину.

Как признался школьник, в начале пандемии "было немного страшно". Старшеклассник констатировал, что в городе Су-Фолс, где он жил, не сложилось тяжелой ситуации из-за коронавируса. "Город одноэтажный, все сидят по домам", - отметил он.

Возвращаются 10 школьников

Рейс "Аэрофлота" из аэропорта имени Джона Кеннеди запланирован в четверг на 19:20 по местному времени (02:20 пятницы мск). Ожидаемое время прибытия в Шереметьево в пятницу - 11:24 мск.

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указанным рейсом вернутся в РФ более 300 россиян. Президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан сообщил ТАСС, что в число пассажиров вошли 10 российских школьников. Данное объединение неоднократно оказывало помощь гражданам РФ, в том числе школьникам, оказавшимся в сложном положении в США. Им, в частности, помогали добираться до аэропорта, предоставляли временное жилье, предметы первой необходимости.

Захарова 29 апреля сообщила, что внешнеполитическое ведомство получило сведения о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США по различным образовательным программам.

23 апреля на брифинге Захарова заявила, что МИД РФ сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в установлении местонахождения российских школьников. По ее словам, ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии различных программ. Из-за пандемии нового коронавируса у них возникли трудности с возвращением в Россию. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала тогда официальный представитель МИД. Захарова отмечала, что в США с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся. Часть учащихся уже вернулась в РФ.