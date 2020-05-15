{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возвращающиеся из США в Россию школьники рады скорой встрече с близкими

Ожидается, что они прибудут рейсом "Аэрофлота" в Шереметьево 15 мая в 11:24 мск

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Российские школьники, которые находились в США по линии учебных программ и вошли в число пассажиров очередного вывозного рейса "Аэрофлота", скучают по родителям и рады скорому возвращению домой. Об этом двое старшеклассников рассказали в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС в аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Москву.

На эту тему

Они около года учились в американских школах. 17-летняя Алина - в штате Техас, а 15-летний Глеб - в Южной Дакоте. В этих штатах из-за распространения нового коронавируса в США в последние месяца действовали различные санитарные ограничения.

Алина отметила, что не боялась заразиться коронавирусом. "Было страшнее, что просто все закроют и я не смогу полететь домой, - призналась она. - Я не знала, когда будет рейс, когда я вернусь". Школьница констатировала, что скучала по родителям и "рада поехать домой", хотя в России ей и придется в течение двух недель находиться в карантине.

Во время обучения Алина жила в общежитии. Почти всем в нем сделали тесты на коронавирус, рассказала школьница.

Глеб отметил, что "скучает по всем" в России - и родным, и друзьям. Он сообщил, что жил в американской семье и последние два месяца провел в условиях, приближенных к карантину.

Как признался школьник, в начале пандемии "было немного страшно". Старшеклассник констатировал, что в городе Су-Фолс, где он жил, не сложилось тяжелой ситуации из-за коронавируса. "Город одноэтажный, все сидят по домам", - отметил он.

Возвращаются 10 школьников

Рейс "Аэрофлота" из аэропорта имени Джона Кеннеди запланирован в четверг на 19:20 по местному времени (02:20 пятницы мск). Ожидаемое время прибытия в Шереметьево в пятницу - 11:24 мск.

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указанным рейсом вернутся в РФ более 300 россиян. Президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан сообщил ТАСС, что в число пассажиров вошли 10 российских школьников. Данное объединение неоднократно оказывало помощь гражданам РФ, в том числе школьникам, оказавшимся в сложном положении в США. Им, в частности, помогали добираться до аэропорта, предоставляли временное жилье, предметы первой необходимости.

Захарова 29 апреля сообщила, что внешнеполитическое ведомство получило сведения о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США по различным образовательным программам.

23 апреля на брифинге Захарова заявила, что МИД РФ сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в установлении местонахождения российских школьников. По ее словам, ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии различных программ. Из-за пандемии нового коронавируса у них возникли трудности с возвращением в Россию. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала тогда официальный представитель МИД. Захарова отмечала, что в США с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся. Часть учащихся уже вернулась в РФ.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Военных Минобороны осудили в Хабаровске за установку муляжа взрывного устройства у казармы
Осужденных приговорили к штрафам в размере 30 и 20 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС