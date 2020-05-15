Эксперты: распространение коронавируса в Лондоне может прекратиться к концу мая

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Менее 24 человек заражаются ежедневно в Лондоне коронавирусом нового типа, что может означать, что уже к концу месяца распространение инфекции в британской столице может прекратиться. К такому выводу пришли эксперты Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England, PHE) и Кембриджского университета, анализ которых опубликовала в четверг газета The Daily Telegraph.

Как говорится в исследовании, базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, находится в Лондоне на уровне 0,4. Это означает, что 10 заболевших успевают заразить вирусом четыре человека.

По последней информации Минздрава Великобритании, число инфицированных новым коронавирусом в стране превысило 233 тыс., а количество летальных исходов достигло 33,6 тыс. За сутки умерли 428 заразившихся, отмечены 3,4 тыс. новых случаев инфицирования. Оба эти показателя неуклонно снижаются.

Однако авторы опубликованной аналитической работы, в отличие от властей, оперировали не только данными на основании проведенных тестов, но смотрели на проблему более широко, включая в расчеты людей, у которых болезнь могла протекать бессимптомно. В итоге эксперты предположили, что к настоящему моменту уже 6,5 млн человек в Англии подхватили коронавирусную инфекцию, в том числе 1,8 млн - в Лондоне. Примечательно, что в исследовании, проведенном экспертами Манчестерского университета, говорится о том, что число людей в Великобритании, заразившихся коронавирусом, еще выше - 17,3 млн.

Согласно расчетам PHE и Кембриджского университета, 23 марта, когда в Великобритании был введен общенациональный карантин, ежедневно 213 тыс. человек заражались коронавирусом в одном лишь Лондоне. Уже к 7 апреля этот показатель упал до 10 тыс. ежедневных случаев инфицирования.

Из лидеров в аутсайдеры

Если эта модель верна, то британская столица, которая ранее считалась основным эпицентром распространения инфекции, может похвастаться самым низким показателем R. Например, на северо-востоке страны он выше в два раза, а в среднем по Англии составляет 0,75. В этой связи The Daily Telegraph задумывается о том, могут ли подобные результаты привести к тому, что власти решат активнее ослаблять карантин или начать применять индивидуальный подход, отменяя ограничительные меры в большей или меньшей степени в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

13 мая в Великобритании стартовал первый этап ослабления карантина: людям было разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу вышли сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. С июня, как ожидается, откроются непродовольственные магазины и частично школы, а с июля - рестораны, пабы, парикмахерские и салоны красоты, отели.