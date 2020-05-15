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МЧС выявило более 150 домов престарелых с нарушениями требований пожарной безопасности

Всего ведомство провело около 1 тыс. проверок

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС с начала года провели около 1 тыс. проверок противопожарного состояния в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в ходе которых выявлено 165 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на запрос агентства.

"В текущем году надзорными органами МЧС России проведено порядка 1 тыс. проверок противопожарного состояния домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров, специальных домов для одиноких престарелых, комплексных центров с наличием отделений временного или постоянного проживания, в ходе которых выявлено 165 учреждений с нарушениями требований пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что среди наиболее распространенных нарушений - захламленные пути эвакуации, отсутствие или неисправность некоторых систем противопожарной защиты. "Наиболее распространенными являются нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, наличием и работоспособностью автоматических установок пожаротушения, комплектацией первичных средств пожаротушения, противопожарным водоснабжением", - отметили в пресс-службе.

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