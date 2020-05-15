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Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке заработал пост ДПС для контроля за приезжими рыбаками из других регионов

Во время пандемии приезжие рыбаки должны по прибытии помещаться в обсерватор и сдавать тест на коронавирус за счет рыбопромышленных предприятий края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая. /ТАСС/. Круглосуточный пост ДПС для особого контроля за приезжими из других регионов во время подготовки к старту лососевой путины начал работать на Камчатке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в пятницу врио губернатора края Владимир Солодов.

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"Как и озвучивал ранее, на выезде из Елизово (на дороге, ведущей из аэропорта Камчатки) начал свою работу круглосуточный пост ДПС. Проверка документов у автовладельцев и пассажиров - мера, которая пресечет несанкционированное перемещение работников, прибывших на лососевую путину к основным точкам на побережьях Камчатки, и поможет предупредить возможное распространение коронавирусной инфекции", - написал Солодов.

Ежегодно на лососевую путину на Камчатку прилетает около 10 000 вахтовиков из других регионов страны. Во время пандемии все они, после прибытия на полуостров, помещаются на обязательную обсервацию и обследуются на коронавирус за счет рыбопромышленных предприятий. Стар лососевой путины 2020 года назначен на 1 июня.

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

С 1 апреля на Камчатке действует режим самоизоляции, который распоряжением врио губернатора продлен до 31 мая. Однако, с 12 мая разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, отдельно стоящим магазинам непродовольственных товаров. В настоящий момент на Камчатке 429 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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