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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Приморье подтвердили коронавирус у сотрудника Дальнегорского ГОК

Контактировавших с ним работников установили и отправили на домашнюю самоизоляцию

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая./ТАСС/. Первый случай коронавирусного заражения подтвердили на Дальнегорском ГОК, являющемся градообразующим предприятием в городе Дальнегорске Приморского края, там работает дезинфицирующая бригада, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

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ООО "Дальнегорский ГОК" функционирует совместно с находящимся в процедуре конкурсного управления "ГХК БОР" с 3 тыс. сотрудников. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено 3% мировых запасов бора, это единственное эксплуатируемое борное месторождение России.

"Заболевший сотрудник посещал Владивосток, где проходил лечение в марте-апреле. 13 мая он отправился в краевую столицу на плановую операцию, на следующий день пришел положительный тест на COVID-19 и его сразу поместили в инфекционное отделение одной из больниц Владивостока. Уже установлен круг лиц, с кем он контактировал, все работники отправлены на домашнюю самоизоляцию на две недели", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Дальнегорского ГОК, работа предприятия продолжится в карантинном режиме: допуск на комбинат разрешен только сотрудникам, проводится ежедневное измерение температуры, регулярная санитарная обработка помещений, действует масочный режим.

В Приморском крае коронавирус подтвержден у 1057 человек, больше всего зараженных во Владивостоке - 608 человек. Выздоровели 307 инфицированных, 12 умерли.

В новость внесены изменения (05:13 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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