На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

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В Сахалинской области, входящей пока в число регионов России с наиболее благоприятной эпидобстановкой по пандемии, зафиксирован 21 зараженный, еще 25 вылечились и выписаны из больницы. На Курильских островах до этого времени зараженных не было.

"Из-за выявления одного случая заражения коронавирусной инфекцией в районе введен режим ЧС", - сообщили в администрации.

По информации районных властей, проводится эпидемиологическое расследование. Устанавливается круг общения инфицированного. Приостановлено транспортное сообщение между островами Шикотаном и Кунаширом. Шикотан заблокирован для въезда и выезда, так как связь с Сахалином и материком остров мог осуществлять только через Кунашир.

Как сказали журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области, зараженным оказался житель Дагестана, прибывший на Курилы несколько дней назад для работы водолазом на судне "Байкал", принадлежащем ООО "Салюс". Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал у мужчины отрицательный результат. Пассажир получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы, но затем нарушил карантин и вышел на работу. На судно "Байкал" наложен арест. Сейчас мужчина находится в райбольнице, на Курилы выслан вертолет санавиации для его госпитализации на Сахалин. Пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц заболевшего, с островами Кунашир и Шикотан прекращается транспортное сообщение.

В России зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305.

В новость внесены изменения (05:11 мск) - добавлены подробности после четветого абзаца.