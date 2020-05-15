В Якутске уровень реки Лены за ночь стал ниже опасных отметок

ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Уровень реки Лена у Якутска за ночь опустился ниже опасных отметок, до 816 см - опасные явления фиксируются при 827 см, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе мэрии.

"За ночь вода у гидропоста Якутска ниже опасных отметок. На 7:00 (01:00 мск) 15 мая - 816 см", - говорится в сообщении.

В четверг уровень воды достигал 850 см. Было подтопление в Якутске и пригородах: Хатассы, Тулагино-Кильдямский наслег, Кангалассы, Пригородный, Табага. Сообщалось, что подтоплены полностью или частично около 300 домов, где проживает около 1 300 человек. 13 мая в Якутске был введен режим ЧС по паводку.

По данным пресс-службы, в микрорайоне Кангалассы уровень воды достиг 953 см (при отметке опасного явления 1 000 см), в селе Табага - 921 см (при отметке опасного явления 970 см), в селе Тулагино - 1 040 см (при отметке опасного явления 1 115 см). Отмечается, что ниже Якутска наблюдается затор, в микрорайоне Кангалассы идет средний ледоход, в селе Табага - редкий ледоход.

Как сообщается на сайте Госкомобеспечения Якутии, ледоход на реке Лене будет продвигаться по территории Якутска и Намского района. В Намском районе наблюдаются подвижки льда, уровень воды у села Намцы - 643 см при критической отметке 950 см.

По данным синоптиков, температура в Якутске составляет 11 градусов выше нуля. В ближайшие дни на западе, юге, северо-западе местами ожидается небольшой дождь, ветер умеренный. Температура ночью от 0 до 5 градусов, днем - от 18 до 23 градусов.

О половодье в Якутии

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.