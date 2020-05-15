МЧС провело дезинфекцию более 22 тыс. объектов с начала пандемии

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС РФ продезинфицировали более 1,1 тыс. лечебных учреждений и 3,6 тыс. соцобъектов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Специалистами МЧС России продезинфицировано более 1,1 тыс. лечебных учреждений, 784 образовательных учреждения, более 3,6 тыс. объектов социального обслуживания, свыше 17,2 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Всего с начала апреля силами МЧС обработано более 22,7 тыс. объектов", - сказали в ведомстве.

Также продезинфицировано 3,9 тыс. км дорог страны и 39 тыс. единиц техники различных ведомств и служб. В самом министерстве обработано 25,2 тыс. объектов и более 24,4 тыс. единиц техники. "Реагирующие подразделения МЧС России обеспечены средствами индивидуальной защиты. С личным составом пожарно-спасательных подразделений проводятся дополнительные инструктажи о мерах личной безопасности", - подчеркнули в министерстве.

Подразделения МЧС провели санобработку всех девяти железнодорожных вокзалов Москвы. На сегодня запланирована повторная дезинфекция Курского вокзала.