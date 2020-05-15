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Пандемия коронавируса нового типа

В Малайзии после двухмесячного перерыва возобновляются пятничные молитвы мусульман

При этом будут соблюдаться определенные меры безопасности. В частности, при входе будет измеряться температура и будут записываться личные данные посетителей

СИНГАПУР, 15 мая. /ТАСС/. Власти Малайзии впервые за два месяца разрешили возобновить традиционные пятничные молитвы. Как говорится в заявлении министра в департаменте премьер-министра по делам религии Зулкифли Мохамада Аль-Бакри, мусульманские богослужения начинаются с 15 мая в большинстве административных единиц страны.

"Мечети, расположенные в районах, где ситуация с учетом распространения коронавируса признана благополучной, возобновляют пятничные молитвы с соблюдением определенных мер безопасности", - отметил чиновник. В частности, по его словам, "одновременно разрешается присутствие не более 30 человек, за исключением имама". Кроме того, при входе будет измеряться температура и будут записываться личные данные посетителей, добавил министр. Одновременно он призвал "людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, не посещать мечети".

В настоящее время зелеными зонами объявлены в Малайзии почти все территории восьми из 13 штатов. При этом правительство разрешило возобновить молитвы в мечетях, расположенных на федеральных территориях: в Куала-Лумпуре, Путраджайе, Лабуане.

Решение о закрытии мечетей и приостановке пятничных молитв было принято после резкого роста числа инфицированных коронавирусом в середине марта. Тогда одним из главных источников распространения вируса был назван массовый религиозный фестиваль в окрестностях столицы, который собрал около 16 тыс. человек из нескольких стран. На сегодняшний день в Малайзии зафиксировано более 6,9 тыс. случаев COVID-19, при этом выздоровели уже свыше 5,3 тыс. человек.

Теги
МалайзияПандемия коронавируса нового типа
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