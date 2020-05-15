Карантин по коронавирусу сняли в селе Богородское Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Введенный в апреле из-за распространения коронавирусной инфекции карантин в селе Богородское в Хабаровском крае сняли в пятницу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"С сегодняшнего дня карантин в Богородском снимают. По данным Роспотребнадзора, в последние дни там не регистрируется новых случаев заболевания", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в поселении будут действовать общие для всего региона меры профилактики коронавирусной инфекции. В крае введен режим самоизоляции, действует масочный режим.

Село Богородское Ульчского района, находящееся на берегу Амура примерно в 800 км от Хабаровска, где проживает более 3 тыс. человек, было закрыто на карантин из-за произошедшей там вспышки коронавирусной инфекции с 12 апреля. Особый режим там ввели после обнаружения инфекции у жителей села, в том числе у врачей местной больницы. Сообщалось, что одна женщина-медик умерла. В поселение направляли бригаду врачей.

По данным регионального правительства на четверг, всего в регионе зарегистрировано 1 074 случая заражения коронавирусом, за прошлые сутки был выявлен 51 новый случай заболевания. 451 человек выздоровел, семь пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. На лечении находятся 616 пациентов. Все заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях.