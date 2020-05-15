На Колыме классные руководители ежемесячно станут получать доплаты от 15 тыс. рублей

ТАСС ,15 мая. Власти Магаданской области с сентября начнут выплачивать доплаты за классное руководство школьным учителям. С учетом северных надбавок и региональной меры поддержки ежемесячные выплаты составят от 15 тыс., сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня утвердить порядок выплат ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5 тыс. рублей учителям за классное руководство. Министерство образования Магаданской области направляло в Минпросвещения РФ письмо с просьбой учесть специфику региона и северный коэффициент.

"Предложение [Магаданской области по поводу учета северного коэффициента] было учтено. Общая сумма доплаты, предназначенной классным руководителям Колымы, с 1 сентября 2020 года составит 15 тыс. рублей, Северо-Эвенского округа - 16,2 тыс. рублей. В Магаданской области сегодня 792 учителя осуществляют классное руководство", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, с учетом северной надбавки выплата в регионе должна была составлять 12,5 тыс. рублей, отдельно в Северо-Эвенском округе - 13,5 тыс. Однако в области также предусмотрены меры поддержки из бюджета Колымы, поэтому сумма доплаты превысила 15 тыс. рублей.