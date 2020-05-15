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Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровском крае семьи с детьми получат 4,7 млрд рублей поддержки во время пандемии

В том числе более 2,8 тыс. семей региона выплатят повышенное пособие на ребенка в возрасте до полутора лет

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Жители Хабаровского края получат финансовую поддержку на детей в период пандемии коронавируса нового типа в размере 4,7 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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"Общая стоимость пакета мер поддержки в Хабаровском крае по выплатам, анонсированным президентом, - 4,7 млрд рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что по большинству предложенных мер деньги людям уже переводят. Ранее региональное правительство сообщало, что повышенное пособие на ребенка в возрасте до полутора лет в Хабаровском крае смогут получить более 2,8 тыс. семей. Величина пособия зависит в том числе от районного коэффициента. Так, в Хабаровске выплата составит 6 751 рубля в месяц, а в самом северном поселении региона Охотске - 10 802 рубля.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, было предложено вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан, в том числе студентов. Выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка в месяц смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. С 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста и другие.

По данным регионального правительства на четверг, в Хабаровском крае зарегистрировано 1 074 случая заражения коронавирусом, за прошлые сутки был выявлен 51 новый случай заболевания. 451 человек выздоровел, семь пациентов скончались вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. На лечении находятся 616 пациентов. Все заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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