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Пандемия коронавируса нового типа

Грета Тунберг решила передать $100 тыс. на помощь ЮНИСЕФ во время пандемии

Экоактивистка также намерена самоизолироваться, чтобы проверить, есть ли у нее коронавирус
Грета Тунберг EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Грета Тунберг
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг объявила о передаче $100 тыс. Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), а также о решении самоизолироваться, чтобы проверить, есть ли у нее коронавирус нового типа. Об этом она сообщила в видеообращении, которое транслировалось в четверг в эфире американской телекомпании CNN.

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"У нас еще не взяли анализы, так как у нас [в Швеции] не тестируют, если вам не нужна медицинская помощь. Конечно, я не знаю, есть ли он [коронавирус] у меня. Но я все равно изолировалась, потому что так поступать правильно", - сказала Грета.

Она сообщила, что направляет собранные для нее $100 тыс. на нужды Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). "Мы начали новую кампанию, чтобы помочь поддержать ЮНИСЕФ во время пандемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Во время кризиса тяжелее всего всегда наиболее уязвимым - детям", - пояснила Тунберг.

17-летняя активистка стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре прошлого года, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи на саммите по климату она заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не принимается достаточно усилий.

В 2018 году экологическая активистка начала школьную забастовку за климат: каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.

Теги
Тунберг, ГретаПандемия коронавируса нового типа
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