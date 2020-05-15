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Пандемия коронавируса нового типа

Вывозной рейс "Авроры" увез из Южно-Сахалинска в Токио 37 иностранцев

Пассажиры являются сотрудниками нефтегазовых сервисных компаний

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора" в пятницу днем вылетел из Южно-Сахалинска в Токио с 37 пассажирами на борту. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

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В конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Осуществляются только те рейсы, которые привозят россиян из других государств на родину и вывозят иностранцев.

"Самолет из Южно-Сахалинска в Токио вылетел в 14:21 по сахалинскому времени (06:21 мск)", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что на борту самолета находятся 37 иностранцев - работников нефтегазовых сервисных компаний. Информация о том, все ли пассажиры являются гражданами Японии или кто-то из них потом отправится домой в другие страны, пока не уточняется. Обратно на Сахалин самолет прилетит пустым.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. В Сахалинской области, входящей в число регионов РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зафиксирован 21 зараженный, еще 25 вылечились и выписаны из больницы.

Теги
ЯпонияРоссияСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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