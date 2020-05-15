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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Австралии выделят $31 млн на охрану психического здоровья граждан в период пандемии

Премьер страны Скотт Моррисон рассказал, что национальный план "будет охватывать также научные исследования в области психического здоровья"

СИДНЕЙ, 15 мая. /ТАСС/. Правительство Австралии выделит 48,1 млн австралийских долларов ($30,9 млн) на охрану психического здоровья граждан страны в период пандемии. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон по итогам заседания правительства.

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"Сегодня мы выделяем 48,1 млн австралийских долларов на реализацию национального плана [обеспечения психического здоровья и благополучия] в период пандемии", - заявил премьер в эфире телеканала 9News.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант отметил, что, помимо фактической помощи тем, кто испытывает психические трудности, национальный план "будет охватывать также научные исследования в области психического здоровья". "Стресс, связанный с беспокойством о здоровье, одиночество, изоляция, беспокойство о работе, деньгах и долгах давят на психику людей. Эти специфичные тревоги, связанные с пандемией, создали ряд проблем для психического здоровья, которые и будут решаться в рамках национального плана", - сказал Хант.

По последним данным, в Австралии выявлено 7 022 случая заражения коронавирусом. От вызванного им заболевания умерли 98 человек, 6 301 пациент выздоровел. За минувшие сутки медики зафиксировали 31 новый случай инфицирования, среднесуточный прирост числа заболевших составил 0,6%.

Теги
АвстралияМоррисон, СкоттПандемия коронавируса нового типа
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