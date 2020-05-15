В Сингапуре разработали тест, определяющий антитела к коронавирусу в течение часа

СИНГАПУР, 15 мая. /ТАСС/. Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест, позволяющий в течение часа определить наличие антител к коронавирусу нового типа. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа.

По ее словам, данный тест "позволит оценивать эффективность потенциальных вакцин против COVID-19, рассчитывать, какая часть населения уже была инфицирована и вылечилась от соответствующих заболеваний, а также отслеживать контакты при новых вспышках". Эксперт также отметила, что "проведение подобных исследований чрезвычайно важно при постепенном выходе государства из строгих карантинных мер".

Как уточнила профессор Ван, "разработка ее команды позволяет получить результат в течение часа". Ученый пояснила, что "организм при попадании вируса начинает вырабатывать сотни, если не тысячи различных антител, однако не все они могут его нейтрализовать". По ее словам, "новая разработка способна в течение короткого периода выявить именно те вещества, которые борются с данным вирусом".

Новинка, получившая название cPass в ближайшее время поступит в производство, а затем будет передана в местные больницы. При этом, как отмечают создатели, тесты "в кратчайшие сроки могут быть поставлены в другие страны".