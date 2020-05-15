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Пандемия коронавируса нового типа

Оперштаб ЕАО по коронавирусу во главе с главой региона ушел на карантин

У одного из членов штаба выявили коронавирус

ТАСС, 15 мая. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый в числе 11 членов регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса помещены на самоизоляцию после того, как у одного из членов штаба подтверждено заражение. Об этом сообщило в пятницу правительство области.

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"13 мая у одного из членов оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЕАО выявлена коронавирусная инфекция. В связи тем, что накануне он принимал участие в очередном заседании оперштаба, вчера все участники заседания ушли на самоизоляцию. По эпидемиологическим показаниям часть членов оперштаба сегодня приступила к работе. 11 членов оперштаба по постановлению главного санитарного врача ЕАО остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов", - сообщило управление, уточнив, что в их числе глава региона Гольдштейн и мэр Головатый.

Число зараженных в Еврейской автономной области составляет 223, 78 из них излечились, один пациент скончался.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьПандемия коронавируса нового типа
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