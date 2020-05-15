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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ считают коронавирус угрозой для прогресса в мировом здравоохранении

Пандемия высветила острую потребность в инвестициях в создание сильных систем здравоохранения и первичной помощи, отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Прогресс в мировом здравоохранении оказался под угрозой из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с публикацией в Женеве очередного ежегодного выпуска доклада "Мировая статистика здравоохранения". В нем содержатся медико-санитарные данные, полученные от государств.

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"Хорошая новость состоит в том, что люди в мире живут более долгую и здоровую жизнь. А плохая новость - это то, что прогресс слишком медленный, чтобы достичь Целей устойчивого развития, и его еще больше затормозит COVID-19", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Пандемия высветила острую потребность для всех стран в инвестициях в создание сильных систем здравоохранения и первичной помощи, что является лучшей защитой от таких вспышек, как COVID-19, и против многих других угроз, с которыми сталкиваются люди в мире каждый день", - отметил он.

Согласно приведенным в докладе сведениям, показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос в мире с 66,5 лет в 2000 году до 72 лет в 2016-м. Вместе с тем, как подчеркивают эксперты, "на продолжительность жизни все еще сильно влияют доходы". В странах с низкими средними доходами на душу населения она составляет 62,7 лет, что на 18,1 года меньше, чем в государствах с высоким уровнем доходов (80,8 лет). В бедных государствах с 2000 года продолжительность жизни выросла на 11 лет, а в странах с высокими доходами - на три года.

Одним из двигателей прогресса в странах с низкими доходами "стало расширение доступа к услугам здравоохранении в предотвращении и лечении ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также целого ряда забытых тропических болезней, таких как дракункулез", отмечают в ВОЗ. Еще один важный фактор - улучшение охраны здоровья матерей и детей, благодаря чему детская смертность с 2000 по 2018 годы снизилась в два раза.

Однако в ряде регионов прогресс застопорился. Охват иммунизацией вырос за последние годы незначительно, подчеркивают эксперты, высказывая опасение, что достижения в борьбе с малярией будут утрачены. Кроме того, в ВОЗ обращают внимание на дефицит услуг в мире по предотвращению и лечению неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких, как рак, диабет, сердечно-сосудистые и легочные болезни. В 2016 году 70% всех летальных исходов в мире приходилось на НИЗ. В странах со средними и низкими доходами этот показатель составил 85%.

Неравномерный прогресс

В ВОЗ считают, что "неравномерный прогресс" в мировом здравоохранении отражает "неравенство в доступе к качественным услугам". В 2017 году не более половины населения планеты имело возможность пользоваться основными услугами по охране здоровья. Согласно статистике, в 40% государств на 10 тыс. жителей приходится менее 10 врачей, а в 55% государств - менее 40 медработников среднего звена на 10 тыс. жителей.

Еще одной серьезной проблемой эксперты считают отсутствие у значительной части населения планеты достаточных средств для оплаты медицинских услуг. По оценкам ВОЗ, в 2020 году около 1 млрд людей, то есть 13% жителей Земли, вынуждены будут израсходовать на лечение по меньшей мере 10% бюджета семьи. Большинство этих людей живут в странах со средними и низкими доходами на душу населения.

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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