{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: два начальника главных управлений Генпрокуратуры ушли по выслуге лет

Речь идет о Владимире Юдине и Юрии Карапетяне
Здание Генеральной прокуратуры РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Начальник Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Юдин и начальник Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Юрий Карапетян ушли в отставку по выслуге лет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу источники.

"Юдин и Карапетян ушли по выслуге лет", - сказал собеседник агентства.

Юдин, 1950 года рождения, был назначен на должность начальника Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры в апреле 2019 года. В центральном аппарате надзорного ведомства он работал с 2011 года, до этого на протяжении 10 лет занимал должность заместителя прокурора Москвы.

Карапетян, 1962 года рождения, в декабре 2018 года назначен на должность начальника Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генеральной прокуратуры. С января 2002 года по апрель 2014 года проходил службу в Генеральной прокуратуре в должностях прокурора, старшего прокурора отдела управления Главного управления по надзору за следствием, с октября 2011 года стал заместителем начальника управления по надзору за следствием в МВД России и ФСКН России. С апреля 2014 года по декабрь 2018 года был заместителем прокурора Московской области.

Ранее об отставке двух начальников главков Генпрокуратуры написал РБК.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минобрнауки в декабре назовет победителей конкурса "мегагрантов"
Заявки на конкурс принимаются с 10 июня по 3 августа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС