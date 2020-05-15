Источник: два начальника главных управлений Генпрокуратуры ушли по выслуге лет

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Начальник Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Юдин и начальник Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Юрий Карапетян ушли в отставку по выслуге лет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу источники.

"Юдин и Карапетян ушли по выслуге лет", - сказал собеседник агентства.

Юдин, 1950 года рождения, был назначен на должность начальника Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры в апреле 2019 года. В центральном аппарате надзорного ведомства он работал с 2011 года, до этого на протяжении 10 лет занимал должность заместителя прокурора Москвы.

Карапетян, 1962 года рождения, в декабре 2018 года назначен на должность начальника Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генеральной прокуратуры. С января 2002 года по апрель 2014 года проходил службу в Генеральной прокуратуре в должностях прокурора, старшего прокурора отдела управления Главного управления по надзору за следствием, с октября 2011 года стал заместителем начальника управления по надзору за следствием в МВД России и ФСКН России. С апреля 2014 года по декабрь 2018 года был заместителем прокурора Московской области.

Ранее об отставке двух начальников главков Генпрокуратуры написал РБК.