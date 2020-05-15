Минобрнауки в декабре назовет победителей конкурса "мегагрантов"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Минобрнауки России объявило о начале с 10 июня приема заявок от научных групп на конкурс "мегагрантов", победители которого получат до 90 млн рублей на свои исследования. Итоги конкурса подведут до 15 декабря, соответствующее объявление опубликовано в пятницу на сайте министерства.

"Участниками конкурса могут быть российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения или государственные научные центры РФ, предлагающие для конкурсного отбора научное исследование под руководством ведущего ученого с целью получения гранта в форме субсидии из федерального бюджета. Максимальный размер гранта на весь срок проведения научного исследования (2021 - 2023 гг.) - 90 млн рублей", - говорится в объявлении.

Отмечается, что заявки на конкурс принимаются с 10 июня по 3 августа 2020 года. Победители конкурса будут определены до 15 декабря 2020 года. Грант должен быть использован не только на проведение научного исследования, но также на создание в образовательной или научной организации новой лаборатории, в которой и будут проводиться работы.

9 апреля исполнилось 10 лет с момента старта в России программы научных мегагрантов, выделяемых государством на привлечение в страну ведущих мировых ученых, открытие новых научных лабораторий в отечественных университетах и научных организациях и проведение фундаментальных исследований в различных областях науки. За это время, по данным министерства, были открыты более 270 новых лабораторий, занимающихся исследованиями в различных областях науки. По программе мегагрантов в России работают ведущие иностранные ученые из более чем 30 стран.