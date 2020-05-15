Задержанная в феврале в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Задержанная в феврале в Испании сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова вернулась в Москву. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву сотрудницы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИКР" Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале этого года в Испании. Принятию решения об освобождении Красиловой предшествовала активная юридическая поддержка, оказанная ей нанятым Россельхознадзором адвокатом Олегом Губаревым", - сообщили в Россельхознадзоре.

В российском ведомстве выразили благодарность посольству и консульскому отделу посольства РФ в Испании, почетному консульству РФ на Канарских островах и Министерству иностранных дел РФ за оказанное содействие в возвращении Красиловой в Россию.

Испанская полиция задержала россиянку 14 февраля. Ее содержали в одном из пенитенциарных учреждений на острове Тенерифе, материалы ее дела были переданы судебному следствию.

Как сообщали ранее в Россельхознадзоре, с середины 2019 года Красилова работает переводчиком в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИКР". В феврале этого года в Испании она в составе официальной делегации Россельхознадзора принимала участие в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) по фитосанитарным мерам для картофеля. Никаких официальных уведомлений или запросов, что специалист находится в международном розыске, Российская Федерация и Россельхознадзор как член международных организаций не получали.