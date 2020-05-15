Школе в Монголии присвоили имя дважды Героя СССР, уроженца Северной Осетии Иссы Плиева

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Имя дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии, уроженца Северной Осетии-Алании Иссы Плиева присвоили средней школе в Улан-Баторе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС Заур Джанаев - президент Фонда культуры им. Азанбека Джанаева, который является инициатором трансконтинентального проекта "Дорогой славы - от Америки до Азии".

"К 75-летию Великой Победы было вынесено историческое решение о присвоении славного имени одного из выдающихся полководцев Второй Мировой войны, генерала армии, дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, командующего советско-монгольской группой войск Иссы Плиева", - сказал Джанаев.

В 2017 году по проекту "Дорогой славы - от Америки до Азии" в Монголии был открыт памятник Плиеву, который в 1930-е годы был командирован в Улан- Батор и служил советником и инструктором в штабе военного училища.

Имя Плиева также увековечат в Китае, на Кубе и на Поклонной горе в Москве.

Генерал армии Исса Плиев, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики, родился в 1903 году в селении Старый Батако в нынешнем Правобережном районе Северной Осетии-Алании. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. За форсирование реки Южный Буг, в боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву было присвоено звание Героя Советского Союза; за успехи в разгроме Квантунской армии стал дважды Героем Советского Союза. Во время Карибского кризиса, с июля 1962 года по май 1963 года, командовал группой советских войск на Кубе в ходе секретной операции "Анадырь".