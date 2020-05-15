Число заразившихся коронавирусом в России превысило 262 тыс.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 10 598, до 262 843. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По его данным, суточный рост составил 4,2% против 4,1% днем ранее. При этом в 4 504 случаях, или 42,5%, у выявленных пациентов не оказалось никаких симптомов.

Новые 4 748 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 135 464 заразившихся. Суточный рост в столице составил 3,6% против 3,7% днем ранее.

Новые случаи также подтверждены в еще 84 регионах, в том числе 945 случаев в Московской области, 541 в Санкт-Петербурге, 307 в Нижегородской области, 115 в Ямало-Ненецком АО, 113 в Саратовской области, 105 в Тульской, 104 в Свердловской, 101 в Ивановской и 100 в Челябинской областях.

Коронавирус в регионах

Количество заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс. человек в Белгородской и Тверской областях, число таких регионов в РФ достигло 46.

Согласно данным штаба, за сутки число случаев в Белгородской области выросло на 79 до 1 083, в Тверской - на 44 до 1 006.

Среди других регионов - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Дагестан, Мурманская область, Свердловская область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская область, Калужская область, Рязанская область, Республика Татарстан, Брянская область, Северная Осетия, Башкирия, Ленинградская область, Курская область, Тамбовская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Владимирская область, Ярославская область, Ямало-Ненецкий АО, Чувашия, Ингушетия, Саратовская область, Мордовия, Новосибирская область, Челябинская область, Волгоградская область, Орловская область, Ставропольский край, Самарская и Оренбургская области, Смоленская область, Хабаровский и Приморский края, Липецкая, Воронежская, Ивановская, Тюменская и Ульяновская области, а также Республика Марий Эл.