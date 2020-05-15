Коэффициент распространения коронавируса в России обновил минимумы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило почти 10,6 тыс. - больше, чем днем ранее, когда оно впервые с начала месяца опустилось ниже 10 тыс. Тем не менее коэффициент распространения инфекции в стране опустился до рекордно низкого с начала пандемии показателя и второй день подряд держится ниже 1.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки были выявлены 10 598 инфицированных против 9 974 накануне. Суточный рост немного ускорился - с 4,1% до 4,2%. Общее число случаев заражения с начала вспышки заболевания достигло 262 843.

Однако коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, снизился с 0,97 до 0,94. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при значении показателя 1 или меньше и выполнении еще ряда условий можно приступать к смягчению ограничительных мер.

Сейчас на 100 тыс. россиян приходится 179 инфицированных против около 172 днем ранее.

В стране за сутки выполнили еще 225 тыс. тестов на коронавирус - чуть больше 153 на каждые 100 тыс. жителей. Количество уже проведенных исследований превысило 6,4 млн.

Почти 60 тыс. выздоровевших

Число уже вылечившихся пациентов с коронавирусом в России увеличилось на 4 696, до 58 226. За последние семь дней количество выздоровевших возросло более чем вдвое - в прошлую пятницу, 8 мая, их в стране было только 26 608.

Доля выписанных пациентов составила 22,15% против 21,22% днем ранее. Неделю назад она равнялась 14,16%.

Условный уровень смертности практически не изменился и составил 0,92% (в четверг - 0,91%). За сутки из-за коронавирусной инфекции умерли 113 пациентов, сообщили в штабе. Общее число жертв составило 2 418.

Рост остановлен

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остановлен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в четверг.

По ее словам, больше 10 дней наблюдается лишь незначительный прирост числа инфицированных. По подсчетам ТАСС, с начала мая оно увеличивалось в среднем на 6,2% в сутки. Во второй половине апреля среднесуточный рост составлял 10,3%, а в первой половине месяца - 17%.

В пяти из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся коэффициент распространения коронавируса оказался ниже 1. Это Москва, где он снизился до 0,84, а также Подмосковье (0,92), Краснодарский край (0,99), Мурманская и Свердловская области (0,94 и 0,98).

Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин призвал подождать, когда проявится эффект от майских праздников. По его словам, он будет понятен только "через недельку-другую".

Тесты в Москве

В четверг Собянин объявил о запуске беспрецедентной по своим масштабам программы тестирования жителей столицы на наличие коллективного иммунитета к коронавирусу. По его словам, город может нарастить число тестов на антитела в крови до 100 тысяч в сутки. На основе результатов именно этих исследований власти намерены принимать дальнейшие решения о сохранении или смягчении ограничительных мер.