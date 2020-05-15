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Пандемия коронавируса нового типа

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом после выздоровления

Ранее женщину выписали после двух отрицательных результатов анализов на коронавирус

УЛАН-УДЭ, 15 мая. /ТАСС/. Врачи в Бурятии повторно госпитализировали женщину с заражением коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу журналистам главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

"У нас есть случай: пациентка 21 апреля выписалась с двумя отрицательными результатами [тестов], и у нее через 16 дней появилась клиника ОРЗ. У нее по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции. Поэтому эту пациентку повторно госпитализировали", - сообщила Сымбелова.

Главврач подчеркнула, что пока данная ситуация для врачей непонятна. "У нас вопрос - то ли это повторное заражение, потому как после выписки повторная симптоматика произошла через 16 дней, то ли это рецидив той инфекции", - сказала она.

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Пациентка сейчас находится на лечении. Женщина, пояснила Сымбелова, "болеет в более тяжелой форме, с пневмонией". Также главврач отметила, что людей выписывают из стационаров после двух отрицательных результатов анализов на коронавирус. Если появляются симптомы ОРВИ, производится третий забор биоматериала.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Из них ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 269 человек, умерли шесть человек. Проходят лечение в стационарах сейчас 323 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 267 пациентов.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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