Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом после выздоровления

УЛАН-УДЭ, 15 мая. /ТАСС/. Врачи в Бурятии повторно госпитализировали женщину с заражением коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу журналистам главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

"У нас есть случай: пациентка 21 апреля выписалась с двумя отрицательными результатами [тестов], и у нее через 16 дней появилась клиника ОРЗ. У нее по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции. Поэтому эту пациентку повторно госпитализировали", - сообщила Сымбелова.

Главврач подчеркнула, что пока данная ситуация для врачей непонятна. "У нас вопрос - то ли это повторное заражение, потому как после выписки повторная симптоматика произошла через 16 дней, то ли это рецидив той инфекции", - сказала она.