Журналисты агентства ANSA устроили двухдневную забастовку

РИМ, 15 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ведущее итальянское агентство ANSA прекратило передачу информации из-за 48-часовой забастовки журналистов, которая продлится до утра воскресенья. Как пояснили в пятницу корреспонденту ТАСС представители агентства, забастовка стала ответом на план руководства скоратить часть сотрудников.

"Руководство агентства представило план, согласно которому при прогнозе о снижении доходов в связи с пандемией предполагается ряд мер по экономии, включая сокращения оплаты труда сотрудникам, перевод некоторых на вынужденное пособие по безработице не менее чем на один месяц во второй половине года, замораживание контрактов внешних сотрудников, а также сокращение их вознаграждения на 25%", - сообщили в агентстве. При этом собеседник пояснил, что фактически это означает, что журналистский труд обесценивается. "Мы решили объявить забастовку", - указал он.

ANSA является кооперативом, в который входят ведущие издания, включая газеты, пользующиеся информацией агентства. При этом агентство не получает государственной поддержки и его управление осуществляется менеджментом как любой компанией. В штат входят около 300 журналистов, остальные работают по контрактам внештатных сотрудников, которых в основном коснутся сокращения.

"В который раз руководство компании пытается не допустить дефицита бюджета за счет редакторов и журналистов и, что еще хуже, внешних сотрудников, у которых еще меньше прав. Особенно возмутительно, что это делается в момент, когда страна особенно нуждается в достоверной информации, роль которой как никогда важна", - говорится в заявлении журналистов.

Они также отмечают, что последние месяцы работа велась в "сложных условиях, дистанционно, часто без должных инструментов и технологического оснащения". "Однако мы считали своим долгом бороться с фейковыми новостями, представляя объективную картину происходящего", - указывается в заявлении.

Журналисты ANSA не первый раз устраивают забастовку. В марте 2017 года журналисты отказались от работы в день проведения в Риме юбилейного саммита ЕС, приуроченного к подписанию Римского договора. Тогда забастовка проходила в знак протеста против согласия правительства на новые условия ЕС, регулирующие работу сектора информации через проведение конкурсов. Тогда к акции присоединились сотни журналистов и других агентств. ANSA в итоге выиграла конкурс и стала основным поставщиком международной информации. У агентства имеется разветвленная корсеть в мире, включая корпункт в Москве.