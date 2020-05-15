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Пандемия коронавируса нового типа

В одном из поселков Калмыкии выявили крупный очаг заражения коронавирусом

По словам министра здравоохранения республики, коронавирус завезли сотрудники железной дороги

ЭЛИСТА, 15 мая. Массовое заражение коронавирусом зафиксировано в поселке Артезиан Черноземельского района Калмыкии, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов. В пресс-службе минздрава республики ТАСС уточнили, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в регионе выросло на 37 человек, 22 из них - в поселке.

"Очень активный очаг в поселке Артезиан, где выявлено 22 заболевших. Распространение началось от сотрудников железной дороги, работающих по маршруту Астрахань - Кизляр. Заболевание перешло на население, потому что там железная дорога является системообразующим предприятием, на котором работают многие жители", - сказал он.

Сотрудники МВД и работники местной больницы выставили в Артезиане дополнительный санитарно-заградительный пост, чтобы все граждане, проезжающие из Дагестана в Калмыкию и уезжающие обратно, проходили проверку на наличие инфекции. Установлено, что порядка 70% перемещающихся из Калмыкии в Дагестан и обратно - это жители Калмыкии, уточнил глава минздрава республики.

"Зная сложную ситуацию в Дагестане, активное сообщение между двумя регионами ни к чему хорошему не приводит, мы получаем рост заболеваемости", - отметил министр. Сейчас медработники завершают обследование всех жителей поселка, находящихся в средней степени тяжести, для госпитализации, им делается КТ. Те, у кого коронавирус протекает в легкой форме, пройдут лечение амбулаторно. Для лечения больных с коронавирусом в Черноземельском районе откроется новый госпиталь, который будет принимать пациентов из двух районов - Лаганского и Черноземельского, сказал Кикенов.

Глава Минздрава Калмыкии уточнил, что по состоянию на пятницу в регионе зарегистрировано 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 241 человек госпитализирован. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, из них шесть - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 183 человека, умерли семь пациентов. В связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 24 мая включительно.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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