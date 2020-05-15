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Пандемия коронавируса нового типа
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Свердловский штаб рассмотрит предложение Роспотребнадзора отменить смягчение ограничений

Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских ранее направил губернатору письмо, в котором отметил, что область не достигла требуемых показателей для смягчения режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Оперативный штаб в Свердловской области рассмотрит предложения главы регионального управления Роспотребнадзора по отмене смягчения режима ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в оперштабе в пятницу.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение с 19 мая режима повышенной готовности - разрешил прогулки и спортивные мероприятия с участием не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, возобновление работы магазинов и торговых центров с соблюдением всех норм, а также открытие заведений общепита в формате уличных кафе. Планировалось и увеличение дежурных групп в муниципальных и частных детсадах.

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Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских направил в адрес губернатора письмо с предложениями по улучшению санэпидситуации, в котором отметил, что область не достигла требуемых показателей для смягчения режима. В частности, в регионе недостаточно свободного коечного фонда - 35,3% при допустимых показателях не менее 50%. В связи с этим он рекомендует "отменить указ губернатора Свердловской области от 13.05.2020 (о начале снятия ограничений - прим. ТАСС)". Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, Козловских предлагает добавить в список населенных пунктов региона, где действует режим повышенной готовности и ограничения, те муниципалитеты, где была выявлена коронавирусная инфекция, а также исключить из указа губернатора пункт, который позволяет в ряде муниципалитетов региона торговать непродовольственными товарами на открытых ярмарках и рынках.

"Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются", - сообщили в оперштабе.

В штабе добавили, что в регионе загружено 44,5% коек, которые предназначены для пациентов с коронавирусом, таким образом свободно 55,5%. Число коек составляет 5 838. Также люди без симптомов инфекции и с легкими формами коронавируса лечатся дома, если это разрешают санврачи. Часть таких пациентов размещаются на специальных площадках, реь идет о случаях, когда у человека нет возможности остаться дома, но и оснований для госпитализации медики не видят. По данным на 14 мая, в Свердловской области зарегистрировано 2 362 случая коронавируса.

В новость были внесены изменения (11:52 мск) - добавлены данные регионального оперштаба в шестой абзац.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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