Решение по курортному сезону на черноморском побережье РФ примут после 21 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Решение о работе санаториев, отелей и курортной инфраструктуры в Крыму и Краснодарском крае в период пандемии нового коронавируса будет принято на федеральном уровне после 21 мая, сообщил в пятницу на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня. 11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения. По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, некоторые регионы РФ будут принимать решения о том, чтобы постепенно снимать ограничения. Санатории в одном из основных туристических регионов страны - Краснодарском крае - возобновят работу уже с 1 июня, однако речь идет только об учреждениях с медицинской лицензией, сообщил ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С коллегами из Краснодарского края поддерживаем отношения, у них тоже нет окончательного решения, это решение предварительное. Мы договорились с Вениамином Ивановичем Кондратьевым, что до 21 мая мы еще раз скоординируем план действий, они тоже вносят уточнения и будут корректировать свои планы работ. Информация (от федеральных властей, в частности Ростуризма) поступит после 21 мая. Окончательного решения по работе субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся сферой курортов, пока у нас нет, я говорю открытым текстом", - сказал Аксенов.

Он добавил, что все ограничения для курортной сферы продолжают действовать, поскольку "перспективы пока не изменились глобально". "В рамках сегодняшних условий и в соответствии с теми обязательствами (санитарными требованиями), которые должны выполнить предприниматели в курортный сезон, выполнить сегодня их невозможно, чтобы открыться к курортному сезону", - сказал Аксенов.

Совместная позиция Крыма, Кубани и Ростуризма по поводу проведения курортного сезона будет представлена до 1 июня, уточнил Аксенов.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.