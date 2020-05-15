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Пандемия коронавируса нового типа

Решение по курортному сезону на черноморском побережье РФ примут после 21 мая

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ограничения для курортной сферы продолжают действовать

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Решение о работе санаториев, отелей и курортной инфраструктуры в Крыму и Краснодарском крае в период пандемии нового коронавируса будет принято на федеральном уровне после 21 мая, сообщил в пятницу на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

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По поручению премьер-министра Михаила Мишустина размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня. 11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения. По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, некоторые регионы РФ будут принимать решения о том, чтобы постепенно снимать ограничения. Санатории в одном из основных туристических регионов страны - Краснодарском крае - возобновят работу уже с 1 июня, однако речь идет только об учреждениях с медицинской лицензией, сообщил ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С коллегами из Краснодарского края поддерживаем отношения, у них тоже нет окончательного решения, это решение предварительное. Мы договорились с Вениамином Ивановичем Кондратьевым, что до 21 мая мы еще раз скоординируем план действий, они тоже вносят уточнения и будут корректировать свои планы работ. Информация (от федеральных властей, в частности Ростуризма) поступит после 21 мая. Окончательного решения по работе субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся сферой курортов, пока у нас нет, я говорю открытым текстом", - сказал Аксенов.

Он добавил, что все ограничения для курортной сферы продолжают действовать, поскольку "перспективы пока не изменились глобально". "В рамках сегодняшних условий и в соответствии с теми обязательствами (санитарными требованиями), которые должны выполнить предприниматели в курортный сезон, выполнить сегодня их невозможно, чтобы открыться к курортному сезону", - сказал Аксенов.

Совместная позиция Крыма, Кубани и Ростуризма по поводу проведения курортного сезона будет представлена до 1 июня, уточнил Аксенов.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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