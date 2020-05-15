Психологи рассказали о проблемах, с которыми обращаются семьи на самоизоляции

Как сообщила директор ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Нина Петроченко, с 1 марта по 14 мая на телефон неотложной психологической помощи "051" поступило 11,5 тыс. звонков, а вопросы семейных отношений входят в тройку самых актуальных запросов от москвичей. "Поступают обращения, связанные с обострением внутрисемейных конфликтов, есть жалобы на недовольство партнером, на невозможность переключиться, отдохнуть друг от друга. В последнее время на первый план выходят обращения по вопросам здоровья. Многие боятся сами заболеть, другие переживают за здоровье своих пожилых родителей, немало звонков поступает от людей, чье тревожное состояние обусловлено ожиданием результатов тестирования", - добавила она.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Количество обращений россиян за психологической помощью выросло за время самоизоляции, в частности, в Москве за этот период на телефон неотложной психологической помощи поступило на 13% больше обращений, чем в прошлом году. Многие жалобы связаны с обострением внутрисемейных конфликтов, при этом часть пар отмечает и улучшение отношений. Об этом ТАСС рассказали опрошенные психологи.

По мнению президента Российской академии образования, главы Российского психологического общества Юрия Зинченко, одна из наиболее частых причин для ухудшения отношений - отсутствие на самоизоляции личного пространства и времени на себя. "Мы все разные, у кого-то активность проявляется в первой половине дня, у кого-то - ближе к вечеру. В обычных условиях это не является для нас проблемой, но когда мы 24 часа в сутки находимся вместе, то эти различия могут влиять на наши отношения. Например, одному человеку утром необходимо в одиночку настроиться на рабочий день или просто побыть одному в тишине, а второй хотел бы каждое утро начинать с совместного завтрака, беседы, общего занятия. Кому-то приходится уступать или идти на компромисс. Не всегда оба эти решения означают внутреннее принятие ситуации, и тогда напряжение растет, негативные чувства вырываются наружу", - отметил собеседник агентства.

Усилиться могут и уже имеющиеся конфликты, добавила Петроченко, особенно, когда люди не имеют возможности уединиться, прийти в себя, восстановиться. "Старые конфликты находят новые формы: обиды на невнимание, на перекладывание ответственности, усталость, которую теперь негде снять, так как раньше были открыты спортзалы и развлекательные центры", - сказала она.

В то же время часть пар отмечает и улучшение отношений - если конфликты раньше возникали из-за несовпадения режимов жизни, недостатка внимания, то сейчас ситуация может стабилизироваться, подчеркнула клинический психолог Мария Коврижкина в беседе с ТАСС.

За помощью идут женщины

Как правило, инициатором обращения к психологу выступает супруга, но так было и до введения режима самоизоляции, рассказывает психолог Яна Акинкина. По ее словам, наблюдается стойкая тенденция роста числа обращений, связанных с проработкой темы взаимоотношений с супругом. Причинами для взаимного недовольства нередко становится не только нарастание тревожности из-за происходящего, но и необходимость перераспределения обязанностей по дому и уходу за ребенком, сложности в совмещении рабочего времени и организации рабочего процесса дома.

Несмотря на то, что количество жалоб на ухудшение взаимоотношений в паре довольно высоко, не все пары решаются обратиться за помощью к психологу. Бывает и так, что обратиться к специалисту решает только один из супругов - чаще это жена, а второй отрицает эффективность этого решения.

"Сложно спрогнозировать, как повлияет окончание периода самоизоляции на уже изменившиеся отношения в парах. В жизненном цикле любой пары есть нормативные кризисы, которые случаются в определенные периоды времени: у кого-то они выражены ярко, у кого-то проходят практически незаметно, - сказала Акинкина. - И кризисы ненормативные - связанные с внезапными причинами. Период самоизоляции можно приравнивать к ненормативному кризису отношений в паре. Вероятнее всего, тяжелые последствия будут наблюдаться в парах, где совпали по времени один из нормативных кризисов со временем введения карантина в нашей стране. Аналогичные мрачные прогнозы можно ожидать от пар, в которых отношения складывались далеко не лучшим образом и раньше, до периода самоизоляции".

При этом отношения в каждой паре сугубо индивидуальны - и для кого-то период самоизоляции проходит относительно легко. Это может произойти в парах, где были выстроены максимально прозрачные и теплые отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. В этих парах присутствует адекватное распределение обязанностей, есть поддержка и ресурс, благодаря которому пара благополучно проходит через периоды кризисов.

"Если вовремя не обсудить друг с другом возникающие разногласия, пытаясь молчанием сглаживать ситуацию, то со временем обида накопится, напряжение усилится и может привести к выплеску сильной немотивированной агрессии, к которой ни человек, ни его партнер не будут готовы. Мы должны сейчас понимать, что после окончания самоизоляции нам надо будет продолжить нашу жизнь, и то, какой она будет, зависит от нас самих. Поэтому, конечно, готовиться к выходу из самоизоляции необходимо уже сейчас. В первую очередь, это связано с тем, какой опыт самоизоляции мы возьмем с собой в будущее", - предостерегает Зинченко. По его словам, крайне важно понять, что именно вызывает раздражение.

Дети не виноваты

Сложности в паре, у которой есть ребенок, конечно, отражаются и на нем. При этом большинство родителей, которые раньше помогали своим детям, сейчас сами нуждаются в поддержке.

"Такой режим может лишать людей необходимого уединения, в результате чего накапливается раздражение, и в какой-то степени это может отражаться и на детях. Дети чувствительны к отношениям между родителями, и любое напряжение может вызывать у них тревогу. Они склонны винить себя, считать, что с ними что-то не в порядке, что это они вызывают раздражение у мамы или папы. Им трудно понять, что у взрослых могут быть свои проблемы. Поэтому родители должны спокойно, но четко дать понять детям, что ситуация серьезная, многое меняется, в том числе, режим работы и отдыха", - подчеркнула директор "Московской службы психологической помощи населению" Петроченко.

По мнению Акинкиной, очень противоречивые ситуации могут складываться в парах, где произошло прибавление в семье в период самоизоляции.

"Само по себе рождение ребенка - это большой стресс для семьи, даже если ребенок желанный и долгожданный. Это связано с тем, что происходит перераспределение ролей и обязанностей. При этом совершенно не исключено, что некоторые семьи, в которых появился малыш, пройдут сквозь режим самоизоляции легко", - сказала ТАСС психолог.

Она также напомнила, что для сохранения хороших отношений стоит благодарить друг друга, даже за бытовые мелочи, проявлять внимание, распределять обязанности по дому адекватно занятости, давать друг другу отдохнуть и не копить обиды, а обсуждать возникающие проблемы.