Эксперт рассказала, как питание во время самоизоляции влияет на иммунитет

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Нарушение режима питания непосредственно влияет на иммунитет человека, который играет очень важную роль для здоровья человека, в частности, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Для поддержания иммунитета следует отказаться от потребления продуктов с высокой технологической обработкой и частых перекусов, особенно в условиях самоизоляции, рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

"Здоровое питание создает условия для оптимального функционирования иммунной системы и при необходимости быстрого и адекватного ответа, выработки антител. Нарушение режима питания, то есть учащение приема пищи, увеличение порции пищи, и потребление продуктов с глубокой технологической обработкой (колбасные изделия, пикантные закуски, чипсы, сухарики, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия) увеличивают не только калорийность рациона, но и увеличивают нагрузку на ферментативный аппарат организма человека, способствуют формированию холестаза и нарушению моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так что ЖКТ оказывается перегружен, что снижает его нормальное функционирование и формирование иммунного ответа", - приводит в пятницу ее слова пресс-служба Минздрава.

Алкоголь также лучше исключить, так как он угнетает иммунную систему и содержит дополнительные калории, добавила Драпкина.

Для поддержания ЖКТ эксперт советует больше обращать внимания на кисломолочные продукты с низким содержанием жира, крупы, овощи, фрукты, орехи. Кроме того, следует стараться оставить в рационе овощи и фрукты в сыром виде, листовую зелень. При отсутствии - альтернативой могут быть замороженные, сушеные продукты, а также консервированные, желательно с минимальным содержанием соли и сахара.

"Чтобы не провоцировать частые приемы пищи, необходимо отвлечь себя, быть активным, выполнять работу. Важно держать режим питания, обязательны основные приемы пищи - завтрак, обед, ужин. Свести к минимуму перекусы и чай со сладостями. Последний прием пищи за три часа до сна. Максимально убрав из рациона продукты с высоким содержанием соли, сахара и транс-изомеров жирных кислот, позволит снизить возможность возникновения постпрандиальной гликемии, поэтому и желания "съесть что-нибудь сладкого или вкусненького" не возникает. Режим питания стоит сопровождать адекватным питьевым режимом, а также режимом сна, труда и отдыха", - посоветовала Драпкина.