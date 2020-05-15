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Мишустин поручил контролировать выплату надбавок каждому медработнику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал контролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными.

На совещании по социально-экономическим вопросам, которое глава кабмина провел по видеосвязи из больницы в пятницу, он назвал позитивным фактом, что ситуация по доведению до медучреждений средств на эти выплаты исправляется.

"Но здесь необходимо, чтобы мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам. Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник (18 мая)", - обратился премьер к руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину. 

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