Мишустин поручил контролировать выплату надбавок каждому медработнику

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал контролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными.

На совещании по социально-экономическим вопросам, которое глава кабмина провел по видеосвязи из больницы в пятницу, он назвал позитивным фактом, что ситуация по доведению до медучреждений средств на эти выплаты исправляется.

"Но здесь необходимо, чтобы мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам. Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник (18 мая)", - обратился премьер к руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину.