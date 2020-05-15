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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь оказавшимся за рубежом во время пандемии россиянам

Правительство также поручило МИД проконтролировать эффективное использование выделенных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. И.о. премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении МИД 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом во время пандемии. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. 

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"Выделить МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в РФ", - говорится в документе.

Правительство также поручило МИД проконтролировать эффективное использование выделенных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года. 

В связи с пандемией коронавируса и закрытием границ большинством стран мира десятки тысяч россиян оказались в сложном положении за границей. Для их возвращения домой организуются специальные вывозные рейсы.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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