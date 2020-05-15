В Архангельской области и НАО запустили сбор предложений по созданию нового субъекта

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Сбор предложений от жителей по созданию нового региона запущен в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Он будет проводится несколькими способами, чтобы обеспечить максимальный охват населения, сообщил в пятницу на первом установочном заседании руководитель рабочей группы в Архангельской области по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Виталий Фортыгин.

"Предложения собирать мы будем очень разными путями. Это и путем электронной почты, путем сбора предложений через ящики муниципальных образований. Мы будем работать в рамках достаточно жесткого времени", - сказал Фортыгин

В течение нескольких недель члены рабочей группы будут собирать предложения в проект создания нового региона. Чтобы собрать мнение максимального количества людей, будет использовано несколько способов сбора информации: оставить предложения жители субъектов могут на специальном созданном сайте создаёмновыйрегион.рф. Второй способ - передать информацию через любой из ящиков в администрациях муниципальных образований, в ближайшие несколько дней они появятся во всех Архангельской области. Третий способ - отправить письмо в Общественную палату региона. Также передать свои предложения, инициативы или замечания в проект создания нового региона можно через любого участника рабочей группы. Полный состав рабочих групп обоих регионов указан на сайте.

"Я сегодня хотел бы обратить особое внимание на важность нашей работы тех членов рабочей группы в том, чтобы мы создали атмосферу открытого честного разговора с людьми. Нам нужно дойти практически до каждого человека в Архангельской области, это очень важно понять, потому что задача, которая стоит, она не совсем обычная - это референдум. А это значит, 50% жителей Архангельской области минимум должны участвовать в голосовании.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.