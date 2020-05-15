Лавров заявил, что никакой необходимости в выездных визах для россиян после пандемии нет

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Необходимость введения системы выездных виз для граждан РФ после окончания пандемии коронавируса отсутствует. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК .

"Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли в России введение выездных виз для россиян после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

"Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право", - добавил Лавров.

При этом министр заявил, что система международных связей не будет прежней после пандемии, определенные меры предосторожности в разных сферах будут практиковаться и дальше по всему миру. "Большинство экспертов сходятся в том, что такой абсолютной свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет, - сказал глава МИД. - Я не думаю, что будет признано целесообразным какие-то очень жесткие меры предосторожности, меры перестраховки вводить, но все равно такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации".

По его словам, восстановление мировых связей в различных областях займет длительный период. Однако, как указал министр, эксперты не ожидают, что и сам коронавирус бесследно исчезнет: возможны новые волны его распространения, в том числе и ежегодные вспышки.

Возвращение россиян

Лавров также сообщил, что за границей остается около 30 тыс. россиян, которые хотели бы вернуться домой. "Еще, по нашим оценкам, около 30 тыс. россиян хотели бы вернуться в Российскую Федерацию. На портале государственных услуг зарегистрировано в два раза больше людей, но проверка, которой мы постоянно занимаемся вместе с МВД и Минкомсвязи показывает, что значительная часть тех, кто зарегистрировался на этом портале, не собираются возвращаться в Россию", - сказал он.

Лавров пояснил, что это постоянно проживающие за границей граждане РФ, которые "просто решили воспользоваться этой ситуацией, зарегистрироваться, а там посмотреть". "Но тех, кто реально конкретно хотел бы вернуться, мы определяем их число примерно в 30 тыс. человек. Большая группа, если вы прикинете, сколько человек в среднем помещается в один рейс", - продолжил глава МИД РФ.

По его словам, предстоит еще серьезная работа. "Она сейчас во многом отлажена, но нестандартные ситуации возникают до сих пор, но их стало гораздо меньше", - указал министр.

Решения для туриндустрии

Российской туристической индустрии придется делать выводы из пандемии коронавируса, МИД РФ готов в этой работе участвовать, заявил Лавров.

"Я думаю, туристическая индустрия будет делать тоже свои выводы по итогам этой ситуации. Мы будем готовы в этой работе участвовать", - сказал он. В частности, министр посоветовал выезжающим за рубеж приобретать страховку, что сейчас не является обязательным.

Лавров при этом подчеркнул, что выезд за рубеж является не привилегией, а конституционным правом россиян. "При подготовке к поездке за границу каждый человек должен принимать решение самостоятельно", - указал он.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения людей домой.