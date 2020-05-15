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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Лавров: Россия не намерена скрывать информацию по смертности от коронавируса

Глава МИД РФ назвал возмутительными попытки "использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские власти не намерены скрывать информацию по смертности от эпидемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

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"Насчет статистики по коронавирусу, я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду, - подчеркнул министр. - Это не шутки, это жизни людей, играть ими, я считаю, возмутительно. Также как возмутительно пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны".

Отвечая на вопрос о возможности отзыва аккредитации у Financial Times и The New York Times после публикации материалов о занижении в РФ статистики смертности от коронавируса, глава МИД РФ сказал: "Я этого не слышал. Я в принципе против того, чтобы устраивать судилища над журналистами, но журналисты, конечно же, должны отвечать за то, что они публикуют".

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных. 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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