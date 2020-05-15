Самый ранний немецкий перевод "Путешествия из Петербурга в Москву" выставят на аукцион

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Редкое издание конца XVIII века - самый ранний немецкий перевод книги Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" - выставят на онлайн-торги. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Среди редчайших книг XVIII века следует отметить самый ранний немецкий перевод книги Александра Николаевича Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву", опубликованный в Немецком ежемесячном журнале в 1793 году. Эстимейт издания 700 тыс. -750 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

В "Литфонде" привели среди прочего выдержку из записей бывшего секретаря саксонского посольства в Петербурге при Екатерине II Георга фон Гельбига от 1809 года: "Конфискацией книги все же не помешали тому, чтобы она стала известной. В России распространились списки ее, несколько экземпляров попало даже за границу".

"Экземпляром музейного уровня" в аукционном доме назвали еще один лот предстоящих торгов - книгу Николая Карамзина "История государства российского" из собрания графа Григория Строганова, двоюродного дяди Натальи Гончаровой и свойственника Пушкина. Стартовая цена составит 650 тыс. - 700 тыс. рублей.

На аукцион также выставят полный комплект номеров еженедельной литературной газеты "Фигаро", выходившей в Тифлисе в 1921-1922 годах. На ее страницах опубликованы переводы Осипа Мандельштама, стихотворения Игоря Терентьева, обзоры культурно-выставочной жизни о книжных новинках, анонс выхода посмертного сборника Николая Гумилева "Посредине царствия земного", который не вышел из печати, и многое другое.

По мнению организаторов аукциона, интерес у потенциальных покупателей может вызвать еще один лот - роман Николая Лопатина "Чума" (1908 год) об эпидемии в Москве, на экземпляры которого сразу после выхода из печати был наложен арест. Произведение рассказывает о гениальном ученом-биологе с уродливой внешностью, которого отталкивает возлюбленная. "Возненавидев человечество, он вспоминает о недавно законченных опытах с бациллами чумы и решает заразить ими Москву. Для этого он использует отравленные новыми сверхсильными бациллами мелкие банкноты", - привели описание сюжета в "Литфонде".

В общей сложности на онлайн-торгах, которые пройдут 21 мая на платформе Bidspirit, будут представлены 300 лотов редких книг, автографов, фотографий, исторических бумаг и географических карт на общую сумму около 20 млн рублей.