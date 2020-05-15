{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самый ранний немецкий перевод "Путешествия из Петербурга в Москву" выставят на аукцион

На аукцион также выставят полный комплект номеров еженедельной литературной газеты "Фигаро"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Редкое издание конца XVIII века - самый ранний немецкий перевод книги Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" - выставят на онлайн-торги. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Среди редчайших книг XVIII века следует отметить самый ранний немецкий перевод книги Александра Николаевича Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву", опубликованный в Немецком ежемесячном журнале в 1793 году. Эстимейт издания 700 тыс. -750 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

В "Литфонде" привели среди прочего выдержку из записей бывшего секретаря саксонского посольства в Петербурге при Екатерине II Георга фон Гельбига от 1809 года: "Конфискацией книги все же не помешали тому, чтобы она стала известной. В России распространились списки ее, несколько экземпляров попало даже за границу".

"Экземпляром музейного уровня" в аукционном доме назвали еще один лот предстоящих торгов - книгу Николая Карамзина "История государства российского" из собрания графа Григория Строганова, двоюродного дяди Натальи Гончаровой и свойственника Пушкина. Стартовая цена составит 650 тыс. - 700 тыс. рублей.

На аукцион также выставят полный комплект номеров еженедельной литературной газеты "Фигаро", выходившей в Тифлисе в 1921-1922 годах. На ее страницах опубликованы переводы Осипа Мандельштама, стихотворения Игоря Терентьева, обзоры культурно-выставочной жизни о книжных новинках, анонс выхода посмертного сборника Николая Гумилева "Посредине царствия земного", который не вышел из печати, и многое другое.

По мнению организаторов аукциона, интерес у потенциальных покупателей может вызвать еще один лот - роман Николая Лопатина "Чума" (1908 год) об эпидемии в Москве, на экземпляры которого сразу после выхода из печати был наложен арест. Произведение рассказывает о гениальном ученом-биологе с уродливой внешностью, которого отталкивает возлюбленная. "Возненавидев человечество, он вспоминает о недавно законченных опытах с бациллами чумы и решает заразить ими Москву. Для этого он использует отравленные новыми сверхсильными бациллами мелкие банкноты", - привели описание сюжета в "Литфонде".

В общей сложности на онлайн-торгах, которые пройдут 21 мая на платформе Bidspirit, будут представлены 300 лотов редких книг, автографов, фотографий, исторических бумаг и географических карт на общую сумму около 20 млн рублей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Законопроект о порядке дистанционного образования внесут в Госдуму 15 мая
Документ разграничит полномочия Минпросвещения и Минобрнауки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС