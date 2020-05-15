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Сбербанк направил в город Тулун первые модули для строительства больницы

Как подчеркнули в Сбербанке, строительство будет вестись по модульной технологии, что сократит сроки реализации проекта

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сбербанк начинает строительство инфекционного отделения больницы в Тулуне Иркутской области. В пятницу в город отправлены первые модули, сообщила пресс-служба банка.

Строительство инфекционного отделения больницы - благотворительный проект, направленный на поддержку пострадавшего от наводнения населения Тулуна. Проект на 100% финансируется Сбербанком.

"Сбербанк отправил в город Тулун Иркутской области первые модули для возведения инфекционного отделения городской больницы. В ближайшее время начнется монтаж и установка медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

В Сбербанке подчеркивают, что строительство будет вестись по модульной технологии, что сократит сроки реализации проекта и обеспечит высокие стандарты качества. Модули изготовлены в Твери и соответствуют эксплуатационным нормам и требованиям к лечебно-профилактическим учреждениям. Применяемая технология позволяет организовывать в больнице "чистые зоны" с повышенным или пониженным атмосферным давлением, снабжением медицинскими газами, электроснабжением, поддержанием в нормативных пределах заданных параметров температуры, влажности, чистоты воздуха и освещенности, рассказали в пресс-службе.

"Банк оперативно отреагировал на ситуацию с наводнением, разработав комплексную программу помощи пострадавшим. Один из ключевых элементов этой программы - строительство больницы, в которой остро нуждается город. Вскоре мы общими силами построим в Тулуне современное медицинское учреждение, оснащенное по последнему слову техники. Финансирование строительства инфекционного отделения больницы - это наш вклад в сохранение здоровья и спасение жизней жителей Тулуна, мы приложим все усилия, чтобы как можно раньше завершить работы и ввести больницу в эксплуатацию", - цитируют в пресс-службе зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Наводнение в Иркутской области произошло в июне 2019 года, погибли более 20 человек, были потоплены тысячи жилых домов в более чем ста населенных пунктах. Больше других пострадал город Тулун. В сентябре 2019 года Сбербанк принял решение построить в городе на свои средства инфекционное отделение городской больницы на 28 коек.

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