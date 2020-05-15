Роспотребнадзор: генетические особенности человека влияют на тяжесть течения COVID-19

"Генетические особенности человека определяют восприимчивость организма ко многим инфекциям, в том числе и к новому коронавирусу. Эти особенности влияют и на эффективность проникновения вируса в клетку, и на успешность размножения вируса в организме, и на появление приобретенного иммунитета к вирусу. От генетических особенностей в значительной степени зависит тяжесть протекания заболевания. Что же касается влияния коронавируса на гены человека, то об этом ничего неизвестно", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что достаточных данных о том, как может влиять на заражение коронавирусом наличие различных прививок у человека, пока не существует. "Имеются исследования, что вакцина БЦЖ, которая применяется против туберкулеза, активирует иммунную систему против инфекций, в том числе вирусных. Но это не значит, что БЦЖ защищает человека от инфицирования. Возможно, риск тяжелого течения инфекции и развития тяжелых осложнений у вакцинированного человека будет ниже. Но многие ученые выступают против теории о защитном действии вакцины БЦЖ против нового коронавируса", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.