Суд в Якутске оштрафовал на 150 тыс. рублей владельца пансионата, где выявлен коронавирус

ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Якутский городской суд назначил административный штраф в размере 150 тыс. рублей владельцу частного пансионата для престарелых, где был выявлен коронавирус. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что в пансионате для престарелых "Доверие" в Якутске выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по Якутии проверило пансионат после выявления одного инфицированного.

"На рассмотрение суда поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя Г. за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей", - говорится в сообщении.

В ходе внеплановой проверки выяснилось, что в пансионате "не соблюдается строгий режим изоляции (карантин), не соблюдается запрет допуска посетителей и посторонних лиц, проживающие не соблюдают масочный режим".

В сообщении отмечается, что на момент проверки в частном пансионате проживали 22 человека. "В настоящее время 12 постояльцев пансионата и четыре работника пансионата находятся в инфекционной больнице на лечении, 10 постояльцев пансионата находятся в обсерваторе", - отметили в ведомстве.

Всего в Якутии зарегистрировано 722 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 246 человек, умерли четверо. Состояние семи пациентов оценивается как тяжелое.