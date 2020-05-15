{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Якутске оштрафовал на 150 тыс. рублей владельца пансионата, где выявлен коронавирус

На момент проверки в частном пансионате проживали 22 человека

ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Якутский городской суд назначил административный штраф в размере 150 тыс. рублей владельцу частного пансионата для престарелых, где был выявлен коронавирус. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что в пансионате для престарелых "Доверие" в Якутске выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по Якутии проверило пансионат после выявления одного инфицированного.

"На рассмотрение суда поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя Г. за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей", - говорится в сообщении.

В ходе внеплановой проверки выяснилось, что в пансионате "не соблюдается строгий режим изоляции (карантин), не соблюдается запрет допуска посетителей и посторонних лиц, проживающие не соблюдают масочный режим".

В сообщении отмечается, что на момент проверки в частном пансионате проживали 22 человека. "В настоящее время 12 постояльцев пансионата и четыре работника пансионата находятся в инфекционной больнице на лечении, 10 постояльцев пансионата находятся в обсерваторе", - отметили в ведомстве.

Всего в Якутии зарегистрировано 722 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 246 человек, умерли четверо. Состояние семи пациентов оценивается как тяжелое.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Севастополь обеспечит контроль за ситуацией с коронавирусом и после смягчения ограничений
Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что по вопросам противодействия коронавирусу власти города взаимодействуют с командованием и медицинскими службами Черноморского флота
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС