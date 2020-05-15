Публичные слушания о расширении границ Казани намечены на август

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Публичные слушания по вопросу включения части Высокогорского муниципального района Татарстана в границы Казани проведут 18 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии города по итогам заседания XXXIX сессии Казанской городской Думы.

"В границы Казани предлагается включить Научный городок Высокогорского района. Публичные слушания по этому вопросу планируется провести 18 августа", - говорится в сообщении.

По словам председателя постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Казанской городской Думы Лилии Бакулиной, проект решения о проведении публичных слушаний подготовили по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Согласно действующим законам, при изменении границ муниципального образования необходимо мнение населения по данному вопросу посредством проведения публичных слушаний. Учитывая то, что с изменением границ города предполагается изменение его административно-территориального устройства, предлагается одновременно провести публичные слушания по изменению границ Советского района", - цитирует ее пресс-служба мэрии Казани.

Слушания планируют провести 18 августа в 15:00 мск в актовом зале управления архитектуры и градостроительства.