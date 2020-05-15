Путин потребовал начислять доплаты медикам за сам факт работы с больными COVID

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал, чтоб доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с больными с новым коронавирусом, а не за отработанные часы.

"Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время - пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы", - заявил он на совещании об открытии медицинских центров Минобороны РФ в регионах для оказания помощи больным с COVID-19.

Путин раскритиковал чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то". "Я что, поручал часы считать что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно", - добавил он.

Президент повторил, что намерен вернуться к этому вопросу в начале следующей недели.

Комментируя доклад врио главы Севастополя Михаила Развожаева о ситуации с обеспеченностью региона для борьбы с коронавирусом, Путин поинтересовался уровнем оборудованности уже привлеченных к этой работе медучреждений. Глава Севастополя ответил, что имеется все необходимое для принятия больных, "есть 43 реанимационных койки, они оборудованы аппаратами ИВЛ". Он добавил, что в городе пока не хватает врачей-реаниматологов, но сейчас группа медиков заканчивает обучение, после чего штат медработников в этой части будет укомплектован.