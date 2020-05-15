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Путин потребовал начислять доплаты медикам за сам факт работы с больными COVID

Президент раскритиковал чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель", и начали считать отработанные часы
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал, чтоб доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с больными с новым коронавирусом, а не за отработанные часы.

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"Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время - пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы", - заявил он на совещании об открытии медицинских центров Минобороны РФ в регионах для оказания помощи больным с COVID-19.

Путин раскритиковал чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то". "Я что, поручал часы считать что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно", - добавил он. 

Президент повторил, что намерен вернуться к этому вопросу в начале следующей недели.

Комментируя доклад врио главы Севастополя Михаила Развожаева о ситуации с обеспеченностью региона для борьбы с коронавирусом, Путин поинтересовался уровнем оборудованности уже привлеченных к этой работе медучреждений. Глава Севастополя ответил, что имеется все необходимое для принятия больных, "есть 43 реанимационных койки, они оборудованы аппаратами ИВЛ". Он добавил, что в городе пока не хватает врачей-реаниматологов, но сейчас группа медиков заканчивает обучение, после чего штат медработников в этой части будет укомплектован. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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