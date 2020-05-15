Планетарий в Петербурге изготовил линию по производству специальных фильтров для масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Самый большой в мире планетарий, расположенный в Санкт-Петербурге, собрал первую в РФ линию по производству мельтблауна - специального материла, из которого делают фильтры для медицинских масок. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой планетария.

"Инженеры планетария изготовили первую российскую линию по производству мельтблауна. Установка построена на базе высокоточной фильеры (экструзионной головки), в которой просверлены микроскопические отверстия. Через эти отверстия проходит нагретый до больших температур полипропилен специального типа, который подхватывается реактивным воздушным потоком и вытягивается в волокна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно требованиям безопасности, медицинские маски, выпускаемые компаниями, получившими медицинскую лицензию, должны быть сделаны из трех слоев нетканых материалов: спанбонд, далее мельтблаун и снова спанбонд - при этом фильтрующим является именно средний слой из мельтблауна, верхний и нижний слои спанбонда используются для его защиты и минимизации пропускания влаги.

"Из-за острого дефицита мельтблауна производители начали делать маски просто из трех слоев спанбонда, при этом продавая их так же, как и медицинские. Проверка соответствия требованиям в настоящее время не проводится, и такая ситуация наблюдается с начала марта. Мельтблаун поставлялся в Россию из Турции, Израиля, Китая некоторых стран Евросоюза, но в настоящее время большинство мощностей используется для нужд этих стран. При этом в России незначительные мощности по его производству, а оборудование завозилось исключительно импортное ввиду отсутствия отечественных аналогов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что производительность линии в планетарии составляет 200 кг мельтблауна в сутки, этого хватит на фильтрующий слой для 200 000 масок. Сейчас линия готовится к запуску.

В апреле в планетарии был запущен станок по производству заготовок для медицинских масок. Мощность установки составляет 36 тыс. масок в день. Они распространяются при покупке билетов в планетарий, кроме того, учреждение бесплатно направляет маски в медучреждения Петербурга.