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Патриарх распорядился выделить средства церковным благотворительным центрам в 44 епархиях

Патриарх Кирилл благословил направить средства больнице святителя Алексия в Москве на закупку дополнительного оборудования и осуществление диагностических мероприятий в амбулаторном диагностическом КТ-центре

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился выделить средства московской больнице святителя Алексия митрополита Московского, а также церковным центрам гуманитарной помощи в 44 епархиях в рамках мер по поддержке церковных учреждений в условиях пандемии. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Согласно распоряжению его святейшества, Московская патриархия перечислит средства находящимся под угрозой закрытия епархиальным центрам гуманитарной помощи и центрам поддержки беременных женщин, находящихся в кризисной ситуации. Предстоятель Русской православной церкви благословил перечислить средства непосредственно епархиальным социальным центрам помощи и "Домам для мам" в 44 епархиях", - сообщается на сайте.

Сеть кризисных центров для женщин с детьми "Дом для мамы" организована Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата. В настоящее время, согласно информации на сайте отдела, организовано 72 приюта для беременных женщин и матерей с детьми, а также свыше 190 центров гуманитарной помощи.

Кроме того, как сообщается на сайте РПЦ, патриарх Кирилл благословил направить средства больнице святителя Алексия в Москве на закупку дополнительного оборудования и осуществление диагностических мероприятий в амбулаторном диагностическом КТ-центре. Средства будут направлены также на ПЦР-диагностику на наличие коронавирусной инфекции, приобретение оборудования и тест-систем для количественного определения антител к COVID-19 с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА) и проведение мультиспиральной компьютерной томографии легких. "Данное распоряжение принято в рамках мер, направленных на поддержку церковных учреждений в условиях переживаемой эпидемии, в дополнение к объявленному сокращению на 25% отчислений за 2020 год в Московскую патриархию на общецерковные нужды со стороны приходов г. Москвы, ставропигиальных монастырей и ряда епархий", - говорится в сообщении сайта РПЦ.

Ранее патриарх направил архиереям на территории России, управляющим викариатствами Москвы и ставропигиальным монастырям распоряжение об отчислениях в Московскую патриархию, согласно которому в условиях пандемии отчисления за 2020 год сокращаются на 25% по сравнению с 2019 годом для епархий, которые применили ограничительные меры против распространения коронавируса. Сокращение отчислений благословляется всем московским приходам, а также епархиям, в которых были введены ограничения по посещению храмов прихожанами и которые при этом установили не меньшее сокращение отчислений приходов в пользу епархиального бюджета. Патриарх также продлил срок завершения отчислений за 2020 год до 10 мая 2021 года.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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